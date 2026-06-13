13 detinguts i 15 denunciats en un dispositiu policial contra les armes de foc a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Nacional i seguretat privada han detingut a 13 persones (que acumulaven 93 antecedents) i han denunciat a altres 15, per possessió de drogues i tinència d'armes blanques, en un dispositiu contra les armes de foc a Barcelona, que es va dur a terme aquest divendres entre les 14 i les 22 hores.
Segons han informat fonts dels Mossos a Europa Press aquest dissabte es van produir 5 detencions per la llei d'estrangeria, 3 per furt, dos per furt i estafa, dues per ordres de detenció i un per robatori a l'interior d'un vehicle.
En el dispositiu han participat més de 100 efectius de Mossos, una quarantena d'agents de Guàrdia Urbana i una desena de Policia Nacional i s'ha centrat especialment en els districtes de Sants, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com la zona propera al carrer de Balmes, on s'ha produït l'últim incident amb arma de foc a la ciutat.
En total, s'ha identificat a 254 persones amb 732 antecedents i, a més, s'han intervingut 3 patinets elèctrics i s'ha realitzat una entrada administrativa en un establiment d'interès.
La policia afirma que davant dels últims incidents amb armes de foc és necessària "un acció contundent a nivell de saturació d'espais i visibilitat" i que, malgrat un descens dels delictes, s'actua quirúrgicament en punts on es detecta un augment d'incidents amb armes de foc.