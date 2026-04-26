La 13 caminada solidària Magic Line recapta 350.000 euros per a Sant Joan de Déu.

BARCELONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
La 13 edició de la caminada solidària Magic Line SJD ha reunit aquest diumenge a més de 12.000 persones a Barcelona, Lleida i Las Palmas de Gran Canària, aconseguint recaptar més de 350.000 euros per a programes socials i sanitaris de Sant Joan de Déu.
La mobilització, impulsada per Sant Joan de Déu, ha comptat amb la participació de més de 1.000 equips i centenars de voluntaris, destinant el 100% dels fons captats a projectes dirigits a persones en situació de vulnerabilitat, ha informat l'organització en un comunicat.
A Barcelona, totes les rutes han finalitzat per primera vegada davant de les Fonts de Montjuïc, on s'ha tancat la jornada amb activitats festives, música en directe, espais familiars i la tradicional botifarrada solidària.
L'edició d'aquest any també ha incorporat com a novetat la sortida des de la plaça de la Catedral d'una de les seves rutes més emblemàtiques, a més de recuperar el recorregut clàssic dels Turons, de 24 quilòmetres.
'SOM EL QUE COMPARTIM'
Sota el lema 'Som el que compartim', la Magic Line SJD ha reivindicat valors com la solidaritat, la inclusió i el compromís social, a més de presentar aquest any un manifest a favor dels drets humans i de l'acolliment a les persones més vulnerables.
Des de la seva creació en 2014, prop de 200.000 participants han pres part en aquesta iniciativa, que ha permès recaptar més de quatre milions d'euros per finançar 400 projectes socials i sanitaris vinculats a Sant Joan de Déu.