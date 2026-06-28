123 municipis de Barcelona, Tarragona i Lleida en perill molt alt d'incendi aquest diumenge

BARCELONA 28 juny (EUROPA PRESS) -
123 municipis de 13 comarques a les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida es troben en perill molt alt d'incendi aquest diumenge.
Segons han informat els Agents Rurals de la Generalitat en un missatge a 'X' s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa en aquests municipis, per la qual cosa demanen "molta precaució" al medi natural.
Els avisos de perill molt alt afecten a municipis a les comarques de l'Anoia, Bages (Barcelona), Solsonès, Segarra, Urgell, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Alt Urgell, Segrià (Lleida), Conca de Barberà, Ribera d'Ebre i Terra Alta (Tarragona).