121 persones han mort a les carreteres catalanes fins a octubre, 6 més que l'any passat

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
121 persones han mort en 113 accidents mortals en les carreteres catalanes fins a octubre, 6 persones més que l'any passat, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dissabte.
En comparació amb l'any 2019, any de referència per al compliment d'objectius, quan van morir 157 persones, la reducció de la sinistralitat és del 22% i, a més, aquest octubre tanca amb 9 víctimes mortals, la qual cosa són 6 menys que en el mateix període de l'any passat.
Respecte als ferits greus, durant els primers 9 mesos de l'any s'han registrat 725, per sobre dels 655 de l'any passat.
De les 121 víctimes mortals d'aquest any 95 eren homes i 26 dones, amb una proporció similar quant als ferits greus, sent un 75% homes i un 25% dones.
4 DE CADA 10 VÍCTIMES SÓN VULNERABLES
Entre les víctimes mortals, aquelles que pertanyen a col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen un 44,6% i, entre ells, 37 eren motoristes, 12 vianants i 5 ciclistes.
Per això, el SCT demana a aquest col·lectiu tenir major percepció del risc i a la resta d'usuaris respecte i prudència per reduir les víctimes.
AUGMENTEN LES VÍCTIMES ENTRE JOVES
Pel que fa a l'edat de les víctimes, la franja que aglutina més morts és la de 25 a 34 anys, amb 25, per la qual cosa fins a octubre 47 persones menors de 35 anys han perdut la vida en la carretera, el 37,5% del total de morts i 15 més que l'any passat.
En concret, hi ha hagut 20 morts entre els 15 i els 24 anys, 25 entre els 25 i 34 anys i altres dos entre els 0 i 14 anys.
CARRETERES I PROVÍNCIES
Per carreteres, les que acumulen major sinistralitat són l'AP-7, amb 13, la C-58, amb 9, l'N-II, amb 8 i l'A-2, amb 7, encara que segons el SCT es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària.
Per províncies, la mortalitat ha augmentat en tres de les quatre províncies catalanes, amb 53 a Barcelona (les mateixes que l'any passat), 26 a Tarragona, tres més que l'any passat, 24 a Lleida, dues més que el 2024 i 18 a Girona, una més que el 2024.