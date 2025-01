120 centres educatius públics ofereixen classes d'àrab a l'inici d'aquest curs

La Conselleria recorda que depèn de cada centre participar o no en aquest programa

Un total de 120 centres educatius públics de Catalunya ofereixen classes d'àrab a l'inici d'aquest curs 2024-2025, segons dades de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat facilitades per la consellera, Esther Niubó, en resposta a una pregunta parlamentària.

Es tracta del Programa Llengua Àrab i Cultura Marroquina (LACM), en què, amb dades de l'inici de curs, participen un total de 120 centres i 1.831 alumnes, tot i que el departament indica que aquest nombre "és provisional perquè hi ha grups que encara no han començat les classes".

Per comarques, al Barcelonès hi ha 8 centres que participen en aquest programa (1 institut-escola i 7 escoles) i 135 alumnes; al Baix Llobregat 10 centres (3 instituts i 7 escoles) i 199 alumnes; i a la Catalunya Central, 5 centres (3 escoles i 2 instituts) i 51 alumnes.

En l'àmbit del Consorci d'Educació de Barcelona són 8 escoles i 106 alumnes; al Maresme-Vallès Oriental, 11 centres (1 institut, 2 instituts-escola i 8 escoles) i 41 alumnes; al Penedès, 6 centres (2 instituts, 1 institut-escola i 3 escoles) i 61 alumnes; i al Vallès Occidental, 17 centres (2 instituts, 1 institut-escola i 14 escoles) i 151 alumnes.

Hi ha 18 centres (2 instituts, 1 institut-escola i 15 escoles) i 307 alumnes a Girona; 13 escoles i 350 alumnes a Lleida; 18 centres (2 instituts-escola, 1 Pla educatiu d'entorn (PEE) i 15 escoles) i 285 alumnes a Tarragona; i 9 centres (1 institut, 1 institut-escola i 7 escoles) i 145 alumnes a les Terres de l'Ebre.

ALTRES CURSOS

Fonts del departament, consultades per Europa Press, insisteixen que les xifres d'aquest 2024-2025 corresponen a l'inici de curs i que, fins que acabi, tant el nombre de centres com d'alumnes pot variar, perquè no són a "curs tancat".

Amb dades un cop ha acabat el curs, en el 2023-2024 hi havia 135 centres que participaven en aquest programa i 2.347 alumnes; en el 2022-2023, 146 centres i 2.306 alumnes; i en el 2021-2022, 142 centres i 2.504 alumnes a tot Catalunya.

El departament emmarca en l'"autonomia del centre" la participació en aquest programa, i recorda que cada escola, institut o institut-escola és qui decideix en quins programes educatius participa.

CENTRES D'ENSENYAMENT DE LLENGUA I CULTURA ÀRABS

Pel que fa als centres d'Ensenyament de llengua i cultura àrabs a càrrec de professors del sistema educatiu català, en aquest curs hi ha un centre del Vallès Occidental, tot i que el departament recorda que estan "en procés de recollida de dades".

En el curs 2023-2024 també era 1 centre del Vallès Occidental i 10 alumnes; en el 2022-2023, 2 centres (1 al Vallès Occidental i 1 del Consorci d'Educació de Barcelona) i 28 alumnes; i en el 2021-2022, 2 centres (1 al Vallès Occidental i 1 del Consorci d'Educació de Barcelona) i 21 alumnes.

PROFESSORAT

Les classes del programa de LACM les imparteixen professors funcionaris del Ministeri d'Educació Nacional del Marroc destinats a Catalunya: en el curs 2024-2025 consten 34 professors; en el 2023-2024, 32; en el 2022-2023, 32; i en el 2021-2022, 29.

L'ensenyament de llengua i cultura àrabs a càrrec de professors del sistema educatiu català, l'imparteixen docents "especialistes d'altres matèries i que tenen coneixements acreditats de llengua àrab": en el curs 2024-2025 la xifra provisional és d'1 docent; en el 2023-2024, també 1; en el 2022-2023, 2; i en el 2021-2022, 2.

Les classes del programa LACM es poden impartir en horari extraescolar --opció majoritària-- o en horari lectiu, i les classes de llengua àrab impartides per professors del sistema es fan en horari lectiu.

COST

L'ensenyament de la llengua i cultura àrabs en el sistema educatiu català "no comporta despeses extraordinàries de caràcter estructural", però la Conselleria fa una petita inversió econòmica de caràcter anual per organitzar activitats formatives del programa LACM, elaborar materials didàctics i adquirir materials d'aula.

El 2024 es van destinar 3.200 euros per donar suport al professorat del programa LACM, quant a l'adquisició de material d'aula; i el pressupost previst per al 2025 són 7.000 euros (3.600 per a activitats formatives i 3.400 per a adquisició de material).