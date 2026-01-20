12 quilòmetres de cues a la Ronda Litoral i a l'A-2 entre Cornellà i Pallejà (Barcelona)

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
La Ronda Litoral entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet en sentit sud i l'A-2 entre Cornellà de Llobregat i Pallejà (Barcelona) en sentit est acumulen 12 quilòmetres de cues aquest dimarts des de primera hora.
També hi ha densitat a la Ronda de Dalt de Barcelona, que registra 10 quilòmetres de retencions, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Segueixen tallades la C-252 entre Vilabertran i Peralada; la GI-644 a Forallac i la GIV-6546 a Palafrugell (Girona) a causa d'inundacions provocades pel temporal de pluja.