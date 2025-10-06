12 dotacions dels Bombers treballen en un incendi a Llorac (Tarragona) prop de la carretera T-224

TARRAGONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Dotze dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat treballen aquest dilluns cap a les 14.50 hores en un incendi de vegetació a Llorac (Tarragona), en un punt prop de la carretera T-224.
Segons han informat fonts dels Bombers a Europa Press, l'avís s'ha produït a les 13.18 hores i al terreny també hi ha quatre helicòpters que sobrevolen la zona --d'unes dues hectàrees-- per mirar de controlar-lo.
De fet, el flanc dret --que avançava cap a la carretera-- ja s'ha aconseguit tancar, i ara els efectius treballen sobre el flanc esquerre.