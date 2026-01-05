12 dotacions dels Bombers extingeixen un foc en un pàrquing de Sant Llorenç Savall (Barcelona)

BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
12 dotacions dels Bombers de la Generalitat han extingit un foc de matinada en un pàrquing de Sant Llorenç Savall (Barcelona), del qual han rebut l'avís a les 3.14 hores d'aquest dilluns.
Han cremat 4 vehicles i els veïns han estat desallotjats i s'han protegit en el pavelló durant l'extinció de l'incendi, ha informat el cos en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Després d'extingir el foc, els veïns han estat reallotjats i els Bombers estan acabant de revisar els danys.