12 detinguts i més de 300 identificats en un dispositiu policial a Valls

TARRAGONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, la policia local de Valls, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i personal d'Inspecció del Treball van concloure dijous passat la primera fase d'un dispositiu conjunt iniciat el 20 de febrer a Valls (Tarragona) que s'ha saldat amb 12 detinguts i més de 300 identificats, han informat els Mossos en un comunicat aquest dijous.
El dispositiu s'emmarca en la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, s'ha desenvolupat al centre històric de la ciutat i ha comptat amb el suport d'efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) dels Mossos.
Aquesta actuació policial s'afegeix a les diferents accions preventives que es fan periòdicament a punts on es detecten concentracions de persones d'interès policial i en els quals hi ha indicis de possibles activitats il·lícites.
En total, els Mossos han identificat 328 persones, que sumen un total de 1.729 antecedents policials, han identificat i escorcollat 81 vehicles i han aixecat 17 actes per la infracció de la Llei Orgànica 4/2015, de les quals 12 per tinença d'estupefaents i 5 per possessió d'armes blanques.
A més a més, han practicat 12 detencions: 1 tenia 4 ordres de detenció vigents a jutjats de Catalunya, 1 tenia una requisitòria judicial a Gijón, 4 van ser arrestats per delicte d'usurpació de domicili fent ús d'armes blanques, 3 per defraudació de fluid elèctric, ocupació de domicili i tràfic de drogues, 1 per tenir prohibit residir a Valls, 1 per atemptar contra els agents i una altra per tenir 400 grams de marihuana a la via pública.
Per la seva banda, la policia local va detectar 46 infraccions administratives, la Policia Nacional va fer 16 citacions per infracció de la normativa d'estrangeria i una detenció amb ingrés al CIE i va detectar 7 infraccions en matèria laboral i de la Seguretat Social.
La Guàrdia Civil va aixecar 27 actes per infraccions relacionades amb la llei tributària, la normativa del mercat de treball, impostos especials sobre l'alcohol i la Llei 28/2005 de mesures sanitàries, a més de confiscar 15,4 quilos de tabac de xixa en un dels establiments inspeccionats.
En el marc del dispositiu es van inspeccionar un total de 16 locals i en un es va detenir una treballadora per tràfic de drogues, a més de detectar diverses infraccions, com l'absència d'assegurança.
SEGONA FASE
En relació amb la comparativa interanual de delictes contra el patrimoni durant el període d'aquest operatiu, s'ha detectat un descens del 26,12% a Valls i d'un 14,29% a la comarca de l'Alt Camp (Tarragona).
La segona fase ha començat aquest dilluns i consisteix en un patrullatge actiu i en la identificació de persones que ocupen uns 60 habitatges al centre històric de Valls; també s'efectuaran comprovacions relacionades amb possibles defraudacions elèctriques amb el suport de tècnics especialitzats.