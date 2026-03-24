12 detinguts a Barcelona després de caure dues xarxes criminals dedicades a l''estafa del rúter'

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Urbana de Barcelona han desarticulat dues xarxes criminals amb 12 detinguts que presumptament van arribar a enganyar 71 persones amb l''estafa del rúter', que consisteix a contactar amb les víctimes fent-se passar pel servei d'atenció de l'empresa de telefonia per obtenir dades personals i després comprar telèfons d'alta gamma.
Els estafadors oferien com a regal un nou rúter wifi i un cop tenien les credencials d'accés, contactaven amb l'operadora suplantant les víctimes per comprar en el seu nom productes d'alta gamma, que posteriorment eren cobrats a les víctimes sense que ho sabessin, informa la Policia Nacional en un comunicat aquest dimarts.
La investigació va començar el 2024 i s'ha pogut identificar 14 persones com a membres dels dos grups que col·laboraven entre ells, les estafes dels quals s'enfilaven a més de 120.000 euros en total, per la qual cosa n'han detingut 12.