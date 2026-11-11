Publicat 11/11/2026 21:03

Vuit detinguts pels altercats al centre de Barcelona

Una imatge dels disturbis
LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones pels incidents al passeig de Gràcia de Barcelona aquest dimecres per la nit, quan grups de persones han trencat aparadors, han cremat contenidors i han llançat pirotècnia contra els agents desplegats.

Segons informen en un comunicat, aquestes detencions després de les manifestacions per la vaga general, se sumen a un arrestat la passada matinada per la crema de contenidors i un altre per atemptat contra agents de l'autoritat.

La policia catalana manté un desplegament d'operatius al centre de Barcelona.

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