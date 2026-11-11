Un detingut a Barcelona per presumptament cremar contenidors la nit abans de la vaga

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona en el districte de Ciutat Vella de Barcelona per un presumpte delicte de danys per cremar contenidors la nit d'aquest dimarts.
Els fets es van produir en el marc de la nit prèvia a la jornada de vaga general d'aquest dimecres, han informat fonts de la policia catalana.
Malgrat aquesta detenció, Mossos no té constància d'incidències rellevants durant la nit ni les primeres hores del matí, més enllà de la crema de pneumàtics a diferents punts i dels talls a la xarxa viària.