Comerços "vandalitzats" a Barcelona i pintades a bancs a Girona

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
Els Mossos d'Esquadra han informat de la vandalització de comerços a Barcelona, així com de danys i pintades a entitats bancàries a Girona i municipis de la província de Barcelona, durant la vaga general d'aquest dimecres.
El dispositiu policial es manté desplegat "per realitzar seguiment de talls, concentracions i manifestacions en el marc de la vaga a tot el territori", informen en un comunicat.
A la ciutat de Barcelona diversos comerços han estat vandalitzats i s'han fet pintades reivindicatives, mentre que a Girona, Cornellà, Manresa, Berga, Vic i Granollers (Barcelona) algunes entitats bancàries tenen danys i pintades.
6 MOSSOS LESIONATS
Sis mossos han estat atesos per lesions lleus arran d'una intervenció policial a la B-23 a Molins de Rei (Barcelona).
Mossos ha obert una investigació per un incident entre un vehicle i un piquet durant les protestes de la vaga a Reus (Tarragona).
Els fets han passat sobre les 8 a la T-11, quan una persona que conduïa un vehicle ha volgut superar un piquet: el retrovisor del vehicle ha impactat amb un dels manifestants, amb el resultat d'un ferit lleu.