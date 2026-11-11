Catalunya segueix amb talls de trànsit a carreteres per la vaga

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Catalunya segueix aquest dimecres al matí amb talls de trànsit en carreteres per la vaga general, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat amb dades de les 9.15.
Aquests són els talls a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona:
BARCELONA
B-140: Accés al CIM Vallès, a Santa Perpètua de Mogoda.
A-2: Abrera en sentit Barcelona.
AP-7: Sortida 145 a Santa Perpètua de Mogoda.
AP-7: Llinars del Vallès en tots dos sentits.
B-10: Sortida 18A a L'Hospitalet de Llobregat en sentit Trinitat.
BV-4511: Sant Fruitós de Bages, tots dos sentits.
B-23: Entre Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona.
C-15: La Pobla de Claramunt en tots dos sentits.
C-16: Sant Fruitós de Bages en tots dos sentits.
C-16: Berga en tots dos sentits.
C-58: Montcada i Reixac i Ripollet en sentit Sabadell.
C-25: Sallent en tots dos sentits.
C-25: Caldetenes en tots dos sentits.
C-1413a: Sant Cugat del Vallès en tots dos sentits.
C-32: Sant Pere de Ribes en els dos sentits de la marxa.
C-31: Vilanova i la Geltrú en tots dos sentits.
C-17 i N-152: Gurb en tots dos sentits.
C-244: La Pobla de Claramunt en tots dos sentits.
C-31: Sant Roc (Badalona) en tots dos sentits.
N-340: Vilafranca del Penedès en tots dos sentits.
N-340a: Accés a l'AP-7 a Santa Margarida i els Monjos.
LLEIDA
A-2: Alcoletge, sortida 467 tallada (enllaç C-13).
A-2: Tàrrega, sortida 507 tallada (enllaç C-14).
C-13: Afectació al polígon industrial de Lleida. Desviament per l'A-2.
C-13: Talarn i Lleida en tots dos sentits.
C-55: Olius en tots dos sentits.
LL-11: Lleida, tots dos sentits.
N-240: Encreuament amb la C-13. Afectació a l'N-240, C-13 i C-13B i al polígon industrial.
N-260: La Seu d'Urgell en tots dos sentits.
N-230: Marxa lenta al Pont de Suert.
TARRAGONA
A-27: Entrada i sortida del Port de Tarragona.
AP-2: Sortida 193 a Montblanc.
AP-2: Sortida de la Bisbal del Penedès.
C-37: Valls en tots dos sentits.
C-14Z: Reus en tots dos sentits.
N-240: Montblanc i Valls en tots dos sentits.
N-420: Entre Falset i Pradell de la Teixeta en tots dos sentits.
T-240: La Bisbal del Penedès en tots dos sentits.
T-750: La Pobla de Mafumet en tots dos sentits.
GIRONA
AP-7: Girona en el km 60 en tots dos sentits.
AP-7: Sant Gregori en tots dos sentits.
AP-7: Borrassà en sentit sud.
Rotonda de la C-37 i la C152 la Vall d'en Bas.
C-66: Cornellà del Terri en tots dos sentits.
C-66: Celrà en tots dos sentits.
C-66: Forallac en tots dos sentits.
C-31: Torroella de Montgrí en tots dos sentits.
C-63: Pasteral en tots dos sentits.
C-65: Girona en tots dos sentits.
C-17: Ripoll en tots dos sentits.
N-II: Fornells en sentit nord.