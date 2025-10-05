La 11a edició del Festival B tanca els seus tres dies de festival a Barcelona amb 25.000 assistents

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El Festival B 2025 tanca aquest diumenge a la tarda la seva 11a edició, celebrada al Parc del Fòrum de Barcelona des de divendres, amb 25.000 assistents en les tres jornades, en les quals han actuat 37 artistes de l'escena musical actual com Amaia, Judeline, Ralphie Choo, Hoke, Alizzz i Cala Vento, entre d'altres.
L'esdeveniment acaba aquest diumenge amb la jornada RA·B, dedicada a la música electrònica i la cultura 'rave' on actuen John Talabot, en un set ampliat de cinc hores, El Bugg, Parkineos, Metrika, Nusar3000 Dj set i Melina Serser, informa el festival en un comunicat.
El director del certamen, Adrian G. Volta, ha assegurat que el principal èxit "és seguir situant la música i als artistes al centre de l'experiència del festival".