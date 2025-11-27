119 editorials catalanes participen en la FIL de Guadalajara (Mèxic)

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de 119 editorials catalanes participaran enguany en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Mèxic), que se celebra des d'aquest dissabte fins al 7 de desembre i que compta amb Barcelona com a convidada d'honor, una xifra que creix en 71 respecte al 2024.
La majoria de les editorials ho faran a l'estand de la Generalitat, mentre que altres disposen d'expositor propi, i a aquesta xifra de 119 editorials s'hi sumen 10 agències literàries catalanes que treballaran en el Salón de los Derechos de la FIL, informa l'Institut Català de les Empreses Culturals (Icec) en un comunicat.
L'estand de la Generalitat, amb el lema 'Catalunya, terra de llibres; Barcelona, ciutat literària' i organitzat per l'Icec de la Conselleria de Cultura de la Generalitat i la col·laboració del Gremi d'Editors de Catalunya i de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, té 135 metres quadrats i hi seran presents les principals institucions que treballen per al foment i la projecció internacional.
L'espai col·lectiu té com a objectiu principal impulsar l'activitat professional de les empreses i els diferents agents del llibre de Catalunya on els professionals podran desenvolupar les seves activitats durant la fira, exposar i mostrar la vitalitat de la producció editorial catalana.
LÍNIES DE L'ICEC
L'Icec va publicar una línia específica de subvenció, de caràcter automàtic, per ajudar a cobrir les despeses tant de les editorials com de les agències literàries que viatgen enguany a la FIL, i se n'han beneficiat 91 empreses --81 editorials i 10 agències-- i l'import global concedit ha estat de 263.584,63 euros.
Aquesta línia s'afegeix a la ja existent, de caràcter anual, per a projectes d'internacionalització del sector del llibre destinada a contribuir a la presència i comercialització a l'exterior de la creació i producció cultural de Catalunya.
El 2024, l'Icec va destinar 9,7 milions d'euros al sector del llibre a través de subvencions i de serveis directes al sector, i les diferents línies d'ajuda permeten cobrir tota la cadena de valor de la producció editorial, amb èmfasi, en la producció en llengua catalana.