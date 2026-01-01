117 detinguts durant el dispositiu especial a la nit de Cap d'Any a Catalunya

S'han realitzat un total de 50 controls d'alcoholèmia i 27 lectures per drogues
BARCELONA, 1 gen. (EUROPA PRESS) -
117 persones han estat detingudes a Catalunya en el marc del dispositiu especial desplegat pels Mossos d'Esquadra, amb prop de 1.800 agents, durant la nit de Cap d'Any, entre les 22 hores d'aquest dimecres i les 10 hores del matí d'aquest dijous.
Entre els detinguts, 27 han estat per delictes de violència de gènere o violència en l'àmbit de la llar, 46 relacionats amb delictes contra el patrimoni, 10 per delictes de lesions, una per delictes contra la llibertat sexual i 33 per altres fets, informa el Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat en un comunicat aquest dijous.
Respecte al tràfic, s'han realitzat un total del 50 controls d'alcoholèmia i 1.188 lectures d'alcoholèmia, en les quals s'ha denunciat a 65 conductors per via administrativa i 18 per via penal, i, a més, s'han fet 27 lectures per drogues, 19 de les quals han resultat positives.
BOMBERS I 112
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 6.171 trucades fins a les 9 hores d'aquest dijous per alertar de 4.358 incidents, un 6,3% més que l'any passat, i la majoria d'elles, un 27,8%, han estat per demanar assistència sanitària, mentre que un 23,4% han estat per alertar d'agressions, un 12,4% per actuacions incíviques, un 9,2% per problemes de seguretat, un 6,1% per alertar d'incendis i rescats de persones i un 6% per robatoris, entre altres motius.
El 77,7% de les trucades s'han fet des de la província de Barcelona i l'hora que més cridades ha registrat ha estat les 6 hores del matí, amb 571 trucades.
Respecte als bombers, han intervingut en una desena d'incendis d'habitatges, tots ells resolts sense conseqüències greus, així com 14 incendis de contenidors, sense simultaneïtat en cap punt.
A més, pel que fa a protecció civil no s'ha registrat cap incidència de gravetat.