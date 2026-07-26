115 municipis catalans estan en perill extrem d'incendi forestal aquest diumenge

BARCELONA 26 jul. (EUROPA PRESS) -
Un total de 115 municipis catalans de 12 comarques estan en el nivell 4 del pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal aquest diumenge, i uns altres en 203 municipis de 18 comarques en perill molt alt.
Protecció Civil manté el pla Infocat per l'alt risc d'incendi i el perill més gran es concentra a Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona (Tarragona) i al Segrià (Lleida) per l'entrada de vent de mestral i de ponent, informen en un comunicat.
Segons el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la situació "tendeix a millorar progressivament" després dels nivells elevats registrats en els últims dies i no s'espera que cap punt de Catalunya aconsegueixi nivells de perill extrem.
Protecció Civil recorda que malgrat els intenses pluges que és poden produir aquesta tarda a comarques del nord-est de Barcelona i sud de Girona, "convé no baixar la guàrdia" ja que el risc d'incendis és generalitzat.
Apunten que els Bombers de la Generalitat mantenen un dispositiu d'extinció amb un helicòpter i sis dotacions terrestres a l'incendi forestal de Farrera (Lleida), que segueix estabilitzat i, a l'incendi de Cubelles (Barcelona), també estabilitzat, es manté un dispositiu amb 12 dotacions terrestres.