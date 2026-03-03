El 112 va rebre 97.519 trucades el 2025 des de les comarques de la Catalunya Central, un 9,1% més

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 va rebre el 2025 un total de 97.519 trucades operatives des de les comarques de la Catalunya Central, una xifra que suposa un 9,1% més que el 2024 (89.429) i el registre més elevat dels darrers cinc anys, informa el Govern en un comunicat aquest dimarts després de la presentació de les dades a la Delegació del Govern a Manresa (Barcelona).
Per comarques, la que més trucades va originar va ser el Bages (44.610; 46%), seguida d'Osona (32.381; 33%) i el Berguedà (10.617; 11%), el Moianès (3.382; 4%), el Solsonès (3.346; 3%), l'Anoia (2.209; 2%) i el Lluçanès (974; 1%).
Aquestes comunicacions van suposar un 3,8% del total de trucades operatives rebudes a Catalunya (2.550.059) i la majoria van ser per seguretat (un 31%), seguit d'assistència sanitària (28%) i trànsit (22%), si bé la resta van ser incidents com incendis o civisme.