El 112 va rebre 233.746 trucades el 2025 des de les comarques de la vegueria de Girona, un 8% més

GIRONA 1 abr. (EUROPA PRESS) - El telèfon d'emergències 112 va rebre el 2025 un total de 233.746 trucades operatives des de les comarques de la vegueria de Girona, una xifra que suposa un 8% més que el 2024 (216.943), informa el Govern en un comunicat aquest dimecres després de la presentació de les dades de Girona.
La majoria de les trucades van ser per qüestions de seguretat (76.135), per demanar assistència sanitària (70.497) i per incidents de trànsit (41.769).
Quant als episodis en els quals es van produir més avisos, el 3 d'agost es van registrar 1.417 trucades per l'incendi forestal a Mont-ras, prop de Palamós, i respecte als episodis que s'han allargat més d'un dia, la revetlla de Sant Joan va ser el més destacat amb 911 trucades vinculades a la celebració del total de 2.491 que es van atendre durant el 23 i 24 de juny.