El 112 va rebre 22.239 trucades el 2025 des de comarques de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida), un 7,4% més

LLEIDA 11 març (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 va rebre el 2025 un total de 22.239 trucades operatives des de les comarques de la veguería de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida), una xifra que suposa un 7,4% més que el 2024 (20.701), si bé l'episodi que més va concentrar-ne va ser les precipitacions de pluja i neu a finals de desembre del 2025, informa el Govern en un comunicat aquest dimecres després de la presentació de les dades a Tremp (Lleida).
A més, la meteorologia adversa a l'agost també va donar lloc a 181 trucades diàries el 17 i 18 d'agost, la gran majoria per incendis, i un altre dels dies amb més trucades operatives va ser Cap d'Any, ja que l'1 de gener es van atendre 144 trucades.
Per comarques, l'Alta Ribagorça va superar el miler de trucades i la meitat de les que es van registrar a l'Alt Urgell provenen de la Seu, si bé a la Cerdanya augmenten un 5,2%.