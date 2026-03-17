El 112 va rebre 186.387 trucades el 2025 des de les comarques del Camp de Tarragona, un 3% més

TARRAGONA 17 març (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 va rebre el 2025 un total de 186.387 trucades operatives des de les comarques de la vegueria del Camp de Tarragona, una xifra que suposa un 3% més que el 2024 (181.039), informa el Govern en un comunicat aquest dimecres després de la presentació de les dades a Reus (Tarragona).
Concretament, les comunicacions rebudes l'any passat suposen la xifra més gran dels darrers anys: 160.704 trucades el 2021; 174.442 el 2022; 177.670 el 2023 i 181.039 el 2024, per la qual cosa el 112 en va gestionar el 2025 un 16% més que el 2021.
El dia que més en van registrar va ser el 18 d'agost, quan en van rebre 974 principalment per emergències relacionades amb l'incendi de Fontscaldes a Valls, i altres dies destacats van ser el 23 del mateix mes per un incendi a Roda de Berà i el 23 i 24 de juny per la revetlla de Sant Joan.