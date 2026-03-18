El 112 va rebre 162.772 trucades el 2025 des de comarques de la veguería del Penedès, un 5% més

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 va rebre el 2025 un total de 162.772 trucades operatives des de les comarques de la veguería del Penedès (Barcelona), una xifra que suposa un 5% més que el 2024 (154.457), informa el Govern en un comunicat aquest dimecres després de la presentació de les dades a Vilafranca del Penedès (Barcelona).
La majoria de les trucades van ser per assistència sanitària (51.642), temes de seguretat (51.318) i incidents de trànsit (29.089).
Quant als episodis en què es van produir més avisos, el 12 de juliol va ser el dia que més trucades es van fer (1.749), la gran majoria per l'episodi de pluges intenses que hi va haver, i el 10 de maig va ser el segon episodi, quan es va confinar la població per un incendi en una nau industrial a Vilanova i la Geltrú que va provocar un núvol tòxic.