El 112 rep 8.914 trucades aquest dilluns fins a les 10 hores per les pluges a Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut aquest dilluns fins a les 10 hores un total de 8.914 trucades per 6.595 incidents relacionats amb les pluges a Catalunya, informa en un missatge a X recollit per Europa Press.
La majoria de les trucades han estat a la comarca del Barcelonès (3.236), seguit del Maresme (1.628), el Vallès Orriental (1.306) i el Vallès Occidental (933).
El pla Inuncat està activat en fase d'emergència i Protecció Civil ha enviat un ES-Alert a 8 comarques catalanes.