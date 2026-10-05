Publicat 05/10/2026 11:09

El 112 rep 8.914 trucades aquest dilluns fins a les 10 hores per les pluges a Catalunya

Baixos d'una casa negats de fang a causa de les pluges torrencials
Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -

El telèfon d'emergències 112 ha rebut aquest dilluns fins a les 10 hores un total de 8.914 trucades per 6.595 incidents relacionats amb les pluges a Catalunya, informa en un missatge a X recollit per Europa Press.

La majoria de les trucades han estat a la comarca del Barcelonès (3.236), seguit del Maresme (1.628), el Vallès Orriental (1.306) i el Vallès Occidental (933).

El pla Inuncat està activat en fase d'emergència i Protecció Civil ha enviat un ES-Alert a 8 comarques catalanes.

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