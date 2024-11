El 112 rep 876 trucades per l'episodi de vent a Catalunya fins a les 14 hores

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 14 hores 876 trucades arran de l'episodi de vent que pateix Catalunya aquest dimecres, ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press.

La majoria de trucades les han rebut des de la comarca del Barcelonès (556) i des del Baix Llobregat (124).

Protecció Civil de la Generalitat va activar aquest dimarts l'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) per a aquest dimecres, en vista de la previsió de ratxes superiors als 72 quilòmetres per hora a "bona part del territori central i sud".