El 112 rep 875 trucades fins a les 15 hores d'aquest diumenge pel vent a Catalunya

BARCELONA 29 març (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 15 hores d'aquest diumenge un total de 875 trucades, que han generat 596 expedients relacionats amb l'episodi de vent que afecta a Catalunya, ha informat el 112 en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Quant a l'estat de les carreteres, s'ha normalitzat en la majoria de les vies afectades per la caiguda d'arbres, però romanen tallades la GI-502 a Darnius i una pista asfaltada entre Darnius i Boadella d'Empordà (Girona).
També ha millorat la situació en les vies afectades per la neu, però continuen tancades la BV-4024 cap al Coll de Pal (Barcelona) i la C-28 cap al Port de la Bonaigua (Lleida), i es necessiten cadenes en la C-28 en l'Alt d'Àneu (Lleida) i en la L-500 a la Vall de Boí (Lleida).