El 112 rep 829 trucades pel vent a Catalunya fins aquest dimecres a les 16 hores

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 829 trucades per l'episodi de vent a Catalunya fins a les 16 hores d'aquest dimecres, segons ha informat el 112 en un missatge a X recollit per Europa Press.
Per comarques, el Barcelonès (Barcelona) és d'on s'ha rebut més avisos (265), seguit del Vallès Occidental (Barcelona), on se n'han registrat un total de 143; el Baix Camp (Tarragona), amb 67; el Vallès Oriental (Barcelona), amb 67, i el Tarragonès (Tarragona) amb 66.
Per municipis, Barcelona ha registrat 227 comunicacions; Terrassa (Barcelona) 46, Tarragona 41, i Castellar del Vallès (Barcelona) 32.