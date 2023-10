El 112 rep 81 trucades per les pluges fins a aquest dilluns al matí

La inundació de vies talla aquest dilluns de matinada la R2 Sud, l'R13 i l'R14 de Rodalies

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 81 trucades per les pluges fins a aquest dilluns a les 6 hores, 70 de les quals han estat des de la comarca del Baix Penedès (Tarragona).

Segons informa Protecció Civil en una publicació a 'X' recollida per Europa Press, des de Calafell (Tarragona) han fet 61 trucades, des de Cunit (Tarragona) 7 i des del Vendrell (Tarragona), Tarragona i Gavà (Barcelona), han fet 2 respectivament.

La Generalitat va activar aquest diumenge a la tarda l'alerta del pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir de la nit i fins a la tarda d'aquest dilluns, especialment al litoral de Tarragona i Barcelona.

TALLS EN RODALIES

Aquest dilluns sobre les 0.45 hores les línies R2 Sud, R13 i R14 han vist tallada la circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Cunit (Tarragona) per la inundació de les vies, que han obligat a parar dos trens a l'estació de Cunit.

Protecció Civil ha desactivat la prealerta del pla Ferrocat una vegada finalitzat el tall, que ha durat uns 25 minuts, i els trens han pogut arribar al seu destí per una sola via, ha informat en una nota a 'X' recollida per Europa Press.