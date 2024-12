El 112 rep 808 trucades fins a les 18 d'aquest dissabte pel vent a Catalunya

BARCELONA 7 des. (EUROPA PRESS) -

El telèfon d'emergències 112 ha rebut aquest dissabte fins a les 18 hores 808 trucades pel vent a Catalunya per 509 incidents, segons ha informat el servei en un missatge a X recollit per Europa Press.

Les comarques que acumulen més trucades són el Tarragonès (125), el Baix Camp (115), el Barcelonès (115), el Baix Llobregat (75) i el Vallès Occidental (69).

Protecció Civil de la Generalitat manté per aquest dissabte l'alerta del Pla especial d'emergències per vent a Catalunya (Ventcat), amb ratxes que poden superar els 126 quilòmetres per hora, amb especial intensitat al Pirineu Occidental i al terç sud del litoral, amb vent del nord-oest.