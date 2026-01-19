El 112 rep 750 trucades pel temporal de pluja, neu i mala mar que afecta Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press
Els Bombers han atès 15 avisos i el SEM ha traslladat 9 persones
BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'Emergències 112 ha rebut 750 trucades aquest dilluns relacionades amb el temporal de pluja, neu i mala mar que afecta Catalunya, el 47% a la demarcació de Barcelona, on la comarca des de la qual s'han fet més trucades és la del Vallès Occidental (Barcelona), ha informat Protecció Civil en un comunicat.
Els Bombers de la Generalitat, que han reforçat el dispositiu habitual, han atès 15 avisos entre les 6 i les 11.30 hores, dels quals 6 a la Regió d'Emergències de Girona i 8 a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord, tot i que en cap dels serveis s'han produït danys personals.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que actualment hi ha tres vies afectades per la neu: la BV-4024, a coll de Pal (Barcelona), que està tancada; la N-260 entre Planoles i Guils de Cerdanya (Girona), on la circulació està restringida per a vehicles pesants, i la BV-4031 entre Castellar de n'Hug (Barcelona) i Toses (Girona).
Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut 32 alertes sobre 26 incidents, amb un total de 28 persones afectades a Catalunya i, del total, n'ha atès i traslladat 9, de les quals 8 en estat menys greu i una en estat lleu.
Del total de persones afectades, 19 han resultat ferides per episodis relacionats amb l'Inuncat --13 per accidents--, i 9 han estat traslladades a diversos centres sanitaris; pel Neucat el SEM ha atès 9 persones --7 per accidents--, la majoria a l'Alt Pirineu i Aran (Lleida), sense que calgués traslladar-los.