El 112 rep 656 trucades per l'episodi de pluges a Catalunya fins a les 12 hores

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 656 trucades aquest dimarts fins a les 12 hores per l'episodi de pluges que afecta Catalunya, que ha generat un total de 535 incidents, ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Les comarques que més trucades han registrat són el Baix Llobregat (255), el Vallès Occidental (155), el Barcelonès (63) i l'Alt Penedès (60), a la província de Barcelona.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han atès entre les 8 i les 10 hores un total de 51 avisos relacionats amb la pluja, cap destacat: 46 a la Regió d'Emergències Metropolitana Sud, 3 a la Regió Central i 1 a Girona.