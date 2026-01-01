El 112 rep 5.899 trucades durant la nit de Cap d'Any a Catalunya

BARCELONA 1 gen. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut 5.899 trucades fins a les 8 hores d'aquest dijous per 4.142 expedients oberts relacionats amb les celebracions de la Nit de Cap d'Any.
Per comarques, el 56,88% de les trucades provenia de la comarca del Barcelonès, un 11,33% del Vallès Occidental i un 8,04% del Baix Llobregat, informa el 112 en un missatge a X recollit per Europa Press.
La majoria de les trucades s'ha rebut entre les 2 i les 6 hores de la matinada d'aquest dijous.