El 112 rep 536 trucades a Catalunya fins al migdia d'aquest diumenge per la pluja i la neu

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 536 trucades a Catalunya fins al migdia d'aquest diumenge a causa de l'episodi de pluja i neu.
Segons ha informat el 112 en un missatge a 'X' recollit per Europa Press la comarca que ha registrat més trucades ha estat el Vallès Occidental (Barcelona) amb 59, seguida del Tarragonès (Tarragona) amb 36 i la Noguera (Lleida) amb 31, mentre que Sant Cugat del Vallès (Bracelona) ha estat el municipi des d'on s'han realitzat més trucades amb 24.
Per la seva banda, Bombers de la Generalitat ha informat via 'X' que fins a les 12 hores d'aquest diumenge han atès 268 avisos, la majoria per arbres caiguts i despreniment de terres i, a més, a Badalona ha cedit la teulada d'una terrassa d'un restaurant del passeig marítim, per la qual cosa s'han desplaçat quatre dotacions, encara que no hi ha hagut cap ferit.
La major part dels avisos han estat de la Regió d'Emergències de Lleida amb 82, seguit de la de Tarragona (60), la Nord (48) i la Sud (46).
CARRETERES
A causa de la neu roman tallada aquest diumenge la carretera BV-4024 en el seu pas pel Coll de Pal (Barcelona).
A més, és obligatori l'ús de cadenes en cinc carreteres: la BV-4243 en el tram de Castellar del Riu fins a Rassos de Peguera (Barcelona); la C-462 entri Mengi i la Pedra i Tuixén (Lleida); la C-563 entre Josa i Tuixén i Gósol (Lleida); la GI-400 a Alp (Girona) i la L-500 a la Vall de Boí (Lleida).