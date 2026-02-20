El 112 rep 507 trucades fins aquest divendres a les 9.00 pel fort vent a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut aquest divendres fins a les 09.00 hores un total de 507 trucades de tot Catalunya per l'episodi de fort vent, amb 421 incidents.
En un missatge a X recollit per Europa Press, el 112 ha explicat que la comarca del Barcelonès és de la que ha rebut més trucades (un 36,43%), seguida del Baix Camp (16,24%) i el Tarragonès (12,53%).
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han atès 28 avisos des de dijous a les 21 hores però cap ha estat greu.