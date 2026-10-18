El 112 rep 489 trucades fins a les 15 hores a Catalunya per les pluges del cap de setmana

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut entre dissabte i aquest diumenge a les 15 hores 489 trucades relacionades amb l'episodi de pluges a Catalunya, per un total de 382 incidents, informa en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
La majoria (434) han estat a la província de Barcelona, i s'han concentrat a les comarques del Maresme (108), el Barcelonès (95), el Vallès Oriental (83) i el Baix Llobregat (73).
Per municipis, hi ha hagut 71 trucades a Barcelona; 51 a Vilassar de Mar; 34 a Sant Esteve Sesrovires, 17 a Granollers i 15 a Premià de Mar.