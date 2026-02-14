El 112 rep 378 trucades pel vent a Catalunya des de la mitjanit d'aquest dissabte

Davant de l'avís de perill el cos de Bombers ha activat un reforç de personal
BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 378 trucades des de la mitjanit d'aquest dissabte per l'episodi de vent a Catalunya i els Bombers de la Generalitat han atès 215 avisos des de les 19.00 hores d'aquest divendres, concentrant-se la majoria de les actuacions a les regions de les Terres de l'Ebre (Tarragona) i Tarragona.
Un 78% dels expedients gestionats s'han obert per avisar de la caiguda de branques o arbres i danys en el mobiliari urbà o en elements inestables d'edificis que han provocat afectacions en cotxes aparcats, senyals de trànsit i teulades amb plaques solars, ha comunicat el 112 en una publicació a la xarxa 'X'.
La regió de les Terres de l'Ebre ha liderat els avisos amb 75 serveis destacant municipis com Tortosa amb 24 i Roquetes amb 10, seguida de la regió de Tarragona amb 55 avisos i la Metropolitana Sud amb 51, mentre que la resta d'actuacions s'han distribuït entre el nord de Barcelona, Lleida, la zona central i Girona.
Davant l'avís de perill molt alt emès pel Servei Meteorològic de Catalunya, els Bombers han activat un reforç de personal M1 per a tota la jornada que inclou l'obertura de parcs de voluntaris i el reforç de les unitats especials GRAE i GRAF a les bases d'Olot (Girona), la Seu d'Urgell (Lleida), Móra d'Ebre (Tarragona) i Girona, informa l'organització en un comunicat aquest dissabte.
Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Ventcat i insta els ciutadans a consultar la previsió meteorològica abans de sortir i a trucar immediatament al telèfon 112 en cas d'emergència.