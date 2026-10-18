El 112 rep 367 trucades fins a les 7 hores a Catalunya per l'episodi de pluges

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut entre el dissabte i aquest diumenge a les 7 hores 367 trucades relacionades amb l'episodi de pluges a Catalunya, per un total de 286 incidents, informa en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
La majoria (343 de les 367) han estat a la província de Barcelona, s'han concentrat a les comarques del Maresme (92), Vallès Oriental (72), Barcelonès (68) i Baix Llobregat (60).
Per municipis, hi ha hagut 50 trucades a Barcelona; 47 a Vilassar de Mar; 25 a Sant Esteve Sesrovires i 15 a Premià de Mar.