El 112 rep 324 trucades fins a les 17 hores per l'episodi de pluges intenses

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 324 trucades aquest dimecres fins a les 17 hores per l'episodi de pluges intenses que s'està produint a Catalunya, 88 de les quals en les dues últimes hores.
Segons informa el 112 en una anotació a X recollida per Europa Press, la majoria de les trucades s'han originat per incidents a Barcelona (56), Sabadell (17) (Barcelona) i el Vendrell (14) (Tarragona).
Protecció Civil de la Generalitat ha aixecat les restriccions de mobilitat i ha reactivat l'activitat sanitària no urgent al Baix Penedès, (Tarragona), l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental (Barcelona), comarques que tenien un avís vermell per pluges intenses aquest dimecres i que finalment no han estat tan intenses com indicaven els models meteorològics.