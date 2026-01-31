El 112 rep 314 trucades a Catalunya fins a aquest dissabte al matí per fort vent

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 314 trucades a Catalunya des d'aquest divendres fins a les 9 hores d'aquest dissabte a causa de les fortes ratxes de vent.
Segons han informat en un missatge a X recollit per Europa Press les trucades han generat 221 expedients i, per comarques, les que més cridades han registrat han estat el Baix Camp (52,88%), Alt Camp (12,54%) i Tarragonès (7,8%), totes elles a Tarragona.
Protecció Civil de la Generalitat va activar aquest divendres el pla Ventcat en fase d'alerta davant de la previsió de fortes ratxes de vent.