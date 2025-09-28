El 112 rep 28 trucades per les pluges al sud de Catalunya fins les 19 hores

Illa diu que està "pendent de l'evolució" de les pluges i demana precaució
TARRAGONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 19 hores un total de 28 trucades per 15 incidents relacionats amb les pluges que aquest diumenge a la tarda afecten les comarques del sud de Catalunya.
La majoria de trucades s'han rebut a les comarques de Tarragona del Baix Ebre (12) i el Montsià (10), i des dels municipis de Xerta i Amposta, informa el 112 en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
A més, el Servei Català de Trànsit ha informat via 'X' que la carretera N-340 entre La Ràpita i Amposta (Tarragona) està tallada des de les 17 hores en tots dos sentits per la presència de bassals d'aigua.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat en un missatge a 'X' que està "pendent de l'evolució de les pluges torrencials previstes" i ha demanat precaució i evitar desplaçaments innecessaris, així com activitats en l'exterior.
PLUJA "FORÇA ESTÀTICA"
Per la seva banda, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) han explicat que el màxim d'intensitat de pluja en les Terres de l'Ebre (Tarragona) s'espera durant la nit i de manera "força estàtica".
Ho ha dit en declaracions als mitjans el cap de l'Àrea de Predicció del SMC, Santi Segalà, junt amb la cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), Rosa Mata, que ha descartat suspendre l'activitat lectiva aquest dilluns al·legant que si fa falta llançar una nova alerta, ho faran "de bon matí".
També ha demanat evitar al màxim la mobilitat, sobretot de les 20 hores fins a les 2 de la matinada, i no apropar-se a zones amb risc d'inundació.
Així mateix, Bombers de la Generalitat no ha treballat fins a les 19 hores en cap emergència destacada derivada de les pluges aquest diumenge, segons ha informat el cos en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.