El 112 rep 2.427 trucades per les pluges a Tarragona des de dissabte fins a les 18.00

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut fins a les 18.00 d'aquest dilluns 2.427 trucades per les pluges des del cap de setmana a les comarques de la província de Tarragona, informa en un missatge a X recollit per Europa Press.
Per comarques, el Montsià aplega la majoria de les trucades amb un 68,77%, mentre que el Baix Ebre n'ha rebut el 16,33% i el Tarragonès el 4,28%.
Protecció Civil adverteix que el pla Inuncat continua en fase d'emergència, per la qual cosa al migdia s'ha enviat una nova ES-Alert als mòbils del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp per la previsió de pluges intenses que poden durar fins a la nit.