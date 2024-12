El 112 rep 24 trucades fins les 17 d'aquest diumenge pel vent a Catalunya

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -

El telèfon d'emergències 112 ha rebut aquest diumenge fins les 17 hores 24 trucades pel vent a Catalunya per 21 incidents, segons ha informat el servei en un missatge d'X recollit per Europa Press.

El Barcelonès és la comarca que acumula la majoria de trucades (19), seguit del Maresme (2), l'Alt Camp (1), el Baix Camp (1) i el Vallès Occidental (1).

Protecció Civil de la Generalitat manté per aquest diumenge i dilluns el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) per la previsió de forts vents que poden superar els 72 quilòmetres per hora de component oest en tot el territori català.