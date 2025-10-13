El 112 rep 2.236 trucades per l'episodi de pluges a Tarragona fins a les 10.00 hores

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 2.236 trucades aquest dilluns fins a les 10.00 hores per l'episodi de pluges que s'ha produït a les comarques del sud de Tarragona aquest diumenge, informa en un missatge a X recollit per Europa Press.
Per comarques, el Montsià ha rebut la majoria de trucades (1.540), mentre que els municipis on se n'han registrat més han estat Amposta (536), la Ràpita (269) i Alcanar (191).
En alguns municipis, les trucades per aquest episodi de pluges han significat el 10% de totes les que es van fer el 2024, mentre que en d'altres s'ha arribat a superar el registre de l'any passat, i en total s'han obert 1.769 expedients.