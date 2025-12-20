El 112 rep 202 trucades per l'episodi de pluges a Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 202 trucades referents a l'episodi de pluges a Catalunya, 190 d'elles provinents de la província de Barcelona (96,94%), ha informat Protecció Civil en un comunicat aquest dissabte.
Per comarques, les que més trucades han rebut han estat el Barcelonès amb 88 (43,65%); el Maresme amb 49 (24,26%), el Vallès Oriental amb 32 (15,84%) i el Vallès Occidental amb 17 (8,42%).
Els Bombers de la Generalitat han rebut aquest dissabte 80 avisos per serveis relacionats amb les tempestes, la majoria en la Regió Metropolitana Nord, amb 71 avisos, concentrats principalment entre les 12 i les 16 hores.
Els registres de més precipitació fins al moment han estat: Badalona 76,4 litres per metre quadrat (l/m2); Granollers 62,9 l/m2; Mataró 57,9 l/m2 i La Roca del Vallès 51,1 l/m2 (Barcelona).
Protecció Civil demana extremar la prudència i en cas de pluja evitar desplaçaments i no creuar rius ni rieres o barrancs perquè la força de l'aigua pot arrossegar persones i vehicles.