El 112 rep 1.587 trucades pel fort vent a Catalunya fins a les 18 hores

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut, aquest dimarts fins a les 18 hores, un total de 1.578 trucades relacionades amb els episodis de fort vent.
Els municipis amb més trucades han estat Calonge i Sant Antoni (106), Palamós (99) i Castell-Platja d'Aro (92), tots a la província de Girona, informa el 112 en una anotació a X recollida per Europa Press.
Per demarcacions, Girona agrupa el 80,85% de les trucades; Barcelona, el 10,78%; Lleida, el 4,88%, i Tarragona, el 3,49%.