El 112 rep 1.485 trucades pel vent a Catalunya fins a les 16 hores

GIRONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut aquest dimarts fins a les 16 hores un total de 1.485 trucades que han generat 1.038 expedients relacionats amb el fort vent a Catalunya, informa en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'episodi s'està produint majoritàriament a la província de Girona, concretament a la zona de l'Empordà i el Pirineu.
Per comarques, la majoria de trucades s'han rebut del Baix Empordà (37,74%), seguida de l'Alt Empordà (17,65%) i el Gironès (14,67%).