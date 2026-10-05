Publicat 05/10/2026 15:12

El 112 rep 1.444 trucades fins a les 14 hores per pluges aquest dilluns a la província de Barcelona

Un carrer inundat a Nou Barris
Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 14 hores un total de 1.444 trucades per 1.130 incidents relacionats amb l'episodi de pluges d'aquest dilluns a Catalunya, informa en una anotació a X recollida per Europa Press.

La majoria de les trucades han estat a Barcelona (475), Granollers (233), Canovelles (61), Badalona (41) i la Roca del Vallès (38).

El pla Inuncat està activat en fase d'emergència i Protecció Civil ha enviat un ES-Alert a 8 comarques catalanes.

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