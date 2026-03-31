El 112 rep 1.308 trucades pel fort vent a Catalunya fins a les 12 hores

GIRONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut aquest dimarts fins a les 12 hores un total de 1.308 trucades que han generat 910 expedients relacionats amb el fort vent a Catalunya, ha informat el 112 en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'episodi meteorològic s'està produint principalment a la província de Girona, concretament a l'Empordà i el Pirineu, on la majoria de les emergències relacionades són per risc estructural, si bé la majoria de les comunicacions han estat del Baix Empordà (396).
De fet, Protecció Civil ha mantingut activat el pla Ventcat perquè les ratxes poden superar els 90 km/h.