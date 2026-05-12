El 112 rep 122 trucades fins a les 18 hores per les fortes pluges a Barcelona

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 122 trucades aquest dimarts fins a les 18 hores per fortes pluges a la província de Barcelona, ha informat el 112 en un missatge a X recollit per Europa Press.
Les comarques amb més avisos han estat el Vallès Oriental, amb 66; el Vallès Occidental, amb 18, i el Bages, amb 11.
Per la seva banda, entre les 15 i les 17.30 hores, els Bombers de la Generalitat han rebut 9 avisos a la Regió d'Emergències Centre; 5 a la de Girona; 6 a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord; 8 a la Sud i 2 a Tarragona, sobretot per petites inundacions i branques caigudes, i han destinat dotacions a la muntanya de Montserrat per assistir possibles excursionistes, han informat a X.