El 112 rep 1.217 trucades per l'episodi de vent a Catalunya aquest dilluns fins a les 9 hores

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 1.217 trucades aquest dilluns fins a les 9 hores per l'episodi de vent que afecta Catalunya --un episodi que s'allargarà tot el dia--, que han generat 1.023 expedients.

Per províncies, el 41,2% de les trucades han provingut de Barcelona, seguit de Tarragona (39,72%), Girona (14,47%) i Lleida (4,61%) han informat en una anotació a X recollida per Europa Press.

A escala de comarques, destaquen el Barcelonès (17,1%), el Baix Ebre (16%) i el Baix Llobregat (11,2%).

